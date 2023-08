Indiz: Leben Meghan und Harry bald in verschiedenen Städten?

Lässt sich Meghan ohne Harry in Malibu nieder?

Was nun für Schlagzeilen sorgt: Meghan soll angeblich auch schon ein eigenes Büro in Malibu haben. Showbiz-Korrespondentin Kinsey Schofield behauptet gegenüber GB News: "Eines der Gerüchte besagt, dass Meghan sich in einer Hotelsuite gegenüber ihrer Agentur William Morris Endeavour niedergelassen hat und dass sie größere Chancen im Auge hat."

"Sie möchte eine wichtige Rolle in Hollywood spielen", so Schofield.