Wichtig für Monarchie: Wieso George immer neben William und Charlotte neben Kate steht

Die Erziehungsexpertin Jasmine Peters behauptet, es sei kein Zufall, dass die Vier oft auf diese Weise abgebildet werden. Sie glaubt, dass es darum geht, George auf seine Rolle als König vorzubereiten, die er als zweiter in der Thronfolge eines Tages innehaben wird.

Peter behauptet gegenüber der Daily Mail: "Es ist nicht ungewöhnlich, einen Vater mit seinem Sohn zu sehen, um den Grundstein für seine Rolle und Verantwortung im Leben mit der Familie zu legen."

"Es wird oft angenommen, dass es einen Mann braucht, um einen Jungen großzuziehen", fügte die Expertin hinzu. "Ja, es könnte widerspiegeln, dass Kate und William traditionell sind, aber es spiegelt auch die Bedeutung der Bindung zwischen Vater und Sohn sowie Mutter und Tochter wider." Es zeige, dass sowohl William als auch Kate ihre Rolle als "verantwortungsbewusste und liebevolle Eltern" sehr ernst nehmen.

Die Erziehungsexpertin bezeichnete Kate und William als "instinktive" Eltern.

Lucy Shrimpton, Schlaf-Nanny und Expertin bei "The Baby Show", erzählte der Daily Mail auch, dass sich das ältere Kind mehr zum Vater hingezogen fühlen kann, wenn das jüngere Kind in einem Stadium ist, in dem es von seiner Mutter abhängig ist. Aber sie glaubt, dass dies unabhängig vom Geschlecht passieren würde.