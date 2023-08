Uneinig: Harry soll sich weigern, Meghans Karrierepläne zu unterstützen

Zuvor wurde berichtet, das Paar würde einen Umzug in die Gegend in Erwägung ziehn, damit die Herzogin von Sussex ihrer neuen Talentagentur William Morris Endeavour örtlich näher sein kann, nachdem sie einen Vertrag mit der Agentur unterzeichnet hatte, die unter anderem Stars wie Dwayne "The Rock" Johnson, Adele und Serena Williams vertritt. Berichten zufolge möchte Meghan ihr berufliches Profil als Produzentin und Content-Erstellerin erweitern.