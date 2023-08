Sandra Bullocks großes Opfer für schwerkranken Partner Bryan Randall

Schauspielerin Sandra Bullock trauert um ihren Partner Bryan Randall. Der Fotograf ist im Alter von 57 Jahren nach einem dreijährigen Kampf gegen ALS gestorben. Die unheilbare Krankheit myotrophe Lateralsklerose (ALS) führt zu zerstörten Nerven und fortschreitender Muskellähmung. Randall hatte sich dazu entschieden, seine Erkrankung geheim zu halten. Bullock war in seinen letzten Momenten an seiner Seite. Kurz vor Randalls Tod waren noch Trennungsgerüchte laut geworden. So behauptete das Klatschblatt US Weekly, das Paar habe bereits im vergangenen Jahr eine Beziehungspause eingelegt. Die Wahrheit könnte nicht gegenteiliger sein. Denn tatsächlich hatte sich Bullock dazu entschieden, ihre Karriere vorübergehend auf Eis zu legen - um der "Liebe ihres Lebens", als die sie Randall bezeichnet hatte, nahe zu sein.

Sandra Bullock: Karriere-Pause für die Liebe

2022 hat Sandra Bullock erklärt, dass sie sich aus der Filmbranche zurückziehen würde, um an dem Ort zu sein, "an dem sie am glücklichsten ist". In einem Interview mit Entertainment Tonight, enthüllte sie, dass man sie in Zukunft nicht mehr auf der Leinwand sehen würde. Sie möchte sich nämlich mehr auf ihre Familie fokussieren, so Bullock damals.

➤ Lesen Sie hier mehr: Das tragische Leben der Sandra Bullock