Halle Berry: Neue Frisur löst Begeisterungssturm aus

Für ihren Pagenschnitt bei der Oscar-Preisverleihung im Jahr 2021 wurde Halle Berry im Internet verspottet. Es hagelte unter anderem Vergleiche mit Johnny Depps Frisur als Willy Wonka in "Charlie und die Schokoladenfabrik", der Animationsfigur Edna Mode und Beyoncés superkurzen Stirnfransen, die sie sich 2014 verpassen ließ. Ihre neue Frisur löst bei ihren Followern jetzt dafür Begeisterung aus.

Halle Berry zeigt sich mit Afro

Die in Cleveland, Ohio, als Kind einer weißen Mutter und eines schwarzen Vaters geborene Schauspielerin präsentierte sich in einem Posting auf Instagram mit ihren natürlichen Haaren. Auf dem von ihr geteilten Foto trägt sie einen Afro und schreibt dazu: "Mein Mann liebt das. Leiten Sie alle Beschwerden an ihn weiter." In ihrem Beitrag markierte Berry ihren Partner, Sänger Van Hunt.

