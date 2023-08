Palast korrigiert still und heimlich "großen Fehler" bezüglich Harry

Den Titel "Seine Königliche Hoheit" (HRH) musste Prinz Harry eigentlich schon ablegen, als er und Herzogin Meghan sich dazu entschieden, dem Königshaus den Rücken zu kehren und als Senior Royals zurückzutreten. Über drei Jahre nach dem Rücktritt der Sussexes ließ der Palast nun den Titel HRH jetzt auch von der Homepage der königlichen Familie entfernen.

➤ Lesen Sie hier mehr: Seltsame Anfrage: Sophie Wessex hätte Königin werden können

Harry: Titelentfernung nach Hinweis durch Boulevardpresse

Nachdem Express am Freitag berichtet hatte, dass der Herzog von Sussex in seiner Biografie immer noch "Seine Königliche Hoheit" genannt werde, und dies als "großen Fehler" bezeichnet hatte, wurde die Seite am Dienstag aktualisiert und der Verweis auf den Titel entfernt.

➤ Lesen Sie hier mehr: Schon länger verkracht: Neue Details über Meghans & Harrys Fehde mit Beckhams