Auszeit: Harry genießt ohne Ehefrau Auslands-Trip mit Kumpel - Meghan feiert in L.A.

Strohwitwe Meghan feiert in L.A.

Unterdessen wurde Harrys Ehefrau dabei gesichtet, wie sie einen Mädelsabend genoss und sich das letzte Konzert von Taylor Swifts Eras Tour in Los Angeles ansah. Sie war mit ihrer britischen Freundin Lucy Fraser unterwegs. Bei Swifts Song "You Belong with Me" soll Meghan begeistert von ihrem Stuhl aufgesprungen sein und soll eifrig mitgesungen haben.