Harrys "Bromance" mit Nacho Figueras: Wer ist der Mann, der dem Prinzen jetzt Halt gibt?

Im September 2019 trat der Millionär – der auch die ersten Tage der Romanze des Paares miterlebte – in der Show von Ellen DeGeneres auf und erklärte, dass er "seine Freunde mit seinem Leben verteidigen" werde. "Was mir an [Harry] am besten gefällt, ist, wie authentisch er ist und wie ernst er es meint", sagte er im selben Jahr dem Magazin Town and Country über Harry.

Der vierfache Vater, der auch als "David Beckham des Polo" bezeichnet wird, gehörte auch zu den wenigen engsten Vertrauten des Herzogs und der Herzogin, die in der Netflix-Dokumentation "Harry & Meghan" des Paares auftraten. Meghan beschrieb er als "unglaublich" und lobte die Herzogin in der Netflix-Doku dafür, "alles für den Mann aufgegeben hat, den sie liebt".

In den USA pflegen Harry und Figueras innigen Kontakt. Meghan kommt auch mit Figueras Ehefrau Delfina Blaquier bestens klar. Letztere hat auf Instagram einmal verraten, wie Herzogin Meghan in Sachen Humor so tickt - während Figueras nach Meghans und Harrys Rücktritt aus dem Königshaus die Entscheidung des Paares im TV verteidigt hatte.

