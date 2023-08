Camilla: Die größte Sorge ihres Sohnes Tom nach dem Tod von Queen Elizabeth

Einst als Nebenbuhlerin der äußert beliebten Prinzessin Diana verhasst, genießt Camilla inzwischen in großen Teilen der britischen Bevölkerung Respekt.

"Camilla wurde einst überhaupt nicht akzeptiert", so Sara gegenüber der Times. "Sie hat nie darüber gesprochen. Sie war sehr mutig und hat sich nie beklagt."

Die Krönung sei ihr nicht leichtgefallen. "Camilla war wirklich sehr, sehr nervös. Sie wollte die Menschen um sich haben, die sie liebte. Charles war überhaupt nicht nervös. Aber Camilla musste es über sich ergehen lassen", so Sara. Alles in allem sei Camilla "das menschliche Gesicht der königlichen Familie" geworden, so Sarah.