Prinz Harry & Meghan: Übertriebene Forderung nach Queen-Begräbnis

Der britische Prinz Harry und seine Ehefrau Herzogin Meghan sollen einem Bericht der Zeitung Daily Mail zufolge geplant haben, nach der Beerdigung von Queen Elizabeth II. im vergangenen Jahr "per Anhalter" mit der Air Force One zurück in die USA zu fliegen. Ihr Wunsch sei vom Weißen Haus aber schnell abgeweisen worden.

Bidens nahmen Harry und Meghan nicht mit

"Es hätte eine solche Aufregung verursacht (...) und die Beziehungen zum Palast und zum neuen König belastet", so eine namentlich nicht genannte Quelle. Offiziell bestätigt wurden die Berichte bislang nicht.