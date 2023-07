William und Kate beobachten besorgniserregende Entwicklung bei Charlotte

Kate und William wollen nicht, dass Charlotte Mode-Trendsetterin wird

Kate Mansey, Royal-Korrespondentin der Mail on Sunday, sagt: "Das Letzte, was die Wales' wollen, ist, dass Charlotte eine Mode-Trendsetterin wird."

Es sei ohnehin schon schwer genug, ihre Tochter und ihre beiden Söhne in der Öffentlichkeit aufwachsen zu lassen. "Sie müssen die schwierige Aufgabe meistern, dass die Welt ihre Kinder sieht, der Öffentlichkeit eine Beziehung zu ermöglichen und gleichzeitig ihre Privatsphäre zu schützen."

Um ihre Kinder vor überbordender Aufmerksamkeit zu schützen, würde sich Kate auch was ihre eigene Kleiderwahl betrifft, oft zurückhalten. Die Prinzessin von Wales sei sich der Problematik in Bezug auf ihre eigene Garderobe durchaus bewusst, behauptet die Adels-Expertin. "Wir haben bereits gesehen, wie Kate für Fotoshootings Kleidung auswählte, die nicht gerade zu den Trends der aktuellen Saison gehörte, zweifellos aus genau diesem Grund", so Mansey.