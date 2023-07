Was es für Prinzessin Kate bedeutet, den künftigen König zu erziehen

Stand Kate nicht eben erst im blauen Kleid vor dem Krankenhaus? Umringt von Fotografen, die stundenlang vor dem Londoner St. Mary's Hospital gewartet hatten? Damals hielt sie ein Neugeborenes im Arm, eingewickelt in eine Decke. Der kleine Prinz George war einen Tag vorher auf die Welt gekommen, am 22. Juli 2013 nämlich, und schon damals war klar - das Leben dieses Kindes wird wohl etwas anders verlaufen als das der meisten Mädchen und Buben. An diesem Samstag (22. Juli) feiert Prinz George nun seinen zehnten Geburtstag.