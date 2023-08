Körpersprache-Expertin bemerkt "Wendepunkt" in Beziehung zwischen Kate & Charlotte

"Kate unternimmt große Anstrengungen, um mit ihrer Tochter lebhaft zu interagieren", so James. Sie setze etwa "ausdrucksstarke Gesten" ein, um Charlottes "Begeisterung, Vorfreude und Aufregung zu wecken".

Kate kann sich zurücklehnen

Charlotte ist inzwischen acht Jahre alt und wird von ihren Eltern immer öfter zu Events mitgenommen. Kates Rolle verändere sich dabei gerade. Sie werde lockerer, glaubt James. "Nach Charlottes Gesichtsausdruck und Körpersprache zu urteilen, könnte Kate (...) bald anfangen, sich in der Öffentlichkeit einfach zurückzulehnen und zu entspannen, da Charlotte das begehrteste Mitglied der königlichen Familie zu sein scheint", so James. Kate müsse sich weniger kümmern: "In jeder Eltern-Kind-Beziehung gibt es einen Punkt, an dem aus der Fürsorgerolle heraus ein Gefühl der Freundschaft entsteht. Das passiert, wenn die Eltern beginnen, die Kommunikation und den gemeinsamen Spaß genauso zu genießen wie das Kind. Dies scheint ein Wendepunkt in der Beziehung zwischen Kate und Charlotte zu sein.