Prinz William allein unterwegs mit Sohn George: Ein Detail fällt auf

Zwei künftige Könige auf der Tribüne: Einen Vater-Sohn-Tag haben Thronfolger Prinz William (41) und Prinz George (9) am Wochenende beim Cricket verbracht. Während sein Ältester genüsslich von einem Stück Pizza abbiss, plauderte der ältere Sohn von König Charles Ill. am Rande des Testspiels England gegen Australien in London mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak.

Wie der Vater, so der der Sohn

Eine Sache fällt auf: In sozialen Medien wurde darauf hingewiesen, wie ähnlich sich William und George sahen, die beide blaue Blazer und helle Hemden trugen, den oberen Knopf geöffnet Während der Partie machte die Nummer Eins der Thronfolge die Nummer Zwei mehrmals auf Spielabläufe aufmerksam. Sehen Sie mehr Fotos in der folgenden Galerie zum Durchklicken: