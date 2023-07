Prinz Harry: Nach Schlüsselabgabe von Frogmore Cottage vor nächstem Verlust?

Mehr als drei Jahre nach ihrem Umzug nach Kalifornien haben Prinz Harry und seine Frau Meghan Ende Juni auch ihren britischen Zweitwohnsitz auf dem Gelände von Schloss Windsor aufgegeben. Wie der Buckingham-Palast letzte Woche bestätigt hatte, sind der Herzog und die Herzogin von Sussex endgültig aus ihrer früheren Residenz Frogmore Cottage ausgezogen. Harry und Meghan leben mit ihren beiden Kindern Archie und Lilibet in Meghans Heimat Kalifornien.

Der Verlust des Wohnsitzes im Vereinigten Königreich sei "eine große Sache", sagte der britische Adels-Kommentator Richard Fitzwilliams gegenüber der Zeitung The Sun. "Der wichtigste Aspekt für Harry ist, dass er dadurch nicht mehr als Counsellor of State fungieren kann."

Als "Counsellor of State" gehört Harry trotz seinem Rückzug aus der ersten Reihe der Königsfamilie dem Staatsrat an, also dem Gremium aus Familienmitgliedern, das die Vertreter des Königs stellt, sollte das Staatsoberhaupt wegen Krankheit oder Auslandsaufenthalt verhindert sein.