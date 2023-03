Die Schlagzeilen rund um Prinz Harry und Herzogin Meghan wollen nicht abreißen. Zuletzt waren es vor allem Berichte über den Verlust ihres britischen Wohnortes Frogmore Cottage, die Royal-Fans und Adels-Kommentatoren gleichermaßen Gesprächsstoff geliefert haben dürften.

Meghan und Harry: Alles halb so wild?

Widersprüchlich waren die Berichte darüber, was Harry und Meghan von dem Rauswurf halten. Während es zunächst hieß, das Paar sei fassungslos, berichtete die Times am Wochenende, die beiden könnten mit der Entscheidung leben, da sie ohnehin ihr Zuhause in Kalifornien hätten. Harry und Meghan haben sich in den USA längst ein neues Leben aufgebaut. Wie schmerzlich der Verlust ihres Cottages daher wirklich ist, wissen nur sie beide.