7 Wörter, die Prinzessin Kate nicht in den Mund nehmen darf

Diese Ausdrücke kommen Kate, William und Co. nicht über die Lippen

Pardon

Wer denkt, "pardon" wäre eine höflichere Art, um "Entschuldigung" zu sagen, hat seine Rechnung ohne die britischen Royals gemacht. Der aus dem Französichen entlehnte Ausdruck ist am Hof offenbar verboten. Wenn man etwas nicht richtig verstanden hat, fragt man besser "sorry?" – oder tut am besten gleich so, als ob man alles verstanden hätte und nickt und lächelt höflich.

Toilette

Wer das stille Örtchen aufsuchen möchte, solllte sich davor hüten, im Palast nach der "Toilette" zu fragen. Auch dieses Wort hat seinen etymologischen Ursprung in Frankreich. Stattdessen weichen die Royals auf den britischen Ausdruck "Loo" für "WC" aus.