Meghan: Privater Schnappschuss von Geburtstagsfeier mit Freundinnen

Am 4. August wurde Herzogin Meghan ihren 42 Jahre alt. Ihren Geburtstag zelebrierten die Sussexes mit einem gemeinsamen Restaurant-Besuch in Montecito. Doch auch im privaten Kreis mit ihren Freundinnen hat die fr√ľhere Schauspielerin gefeiert, wie ein auf Instagram ver√∂ffentlichter Schnappschuss zeigt.

Meghan: Privater Schnappschuss von nachträglicher Geburtstagsfeier

"Nachträgliche Geburtstagsfeier mit diesen reizenden Musen", schrieb Promi-Haarstylistin Kadi Lee in einer zeitlich begrenzt abrufbaren Instagram-Story. Sie teilte ein Foto, auf dem Meghan Arm in Arm mit ihr und Autorin Cleo Wade auf der Terrasse eines Restaurants am Tisch zu dritt posieren. Meghan trägt ein schwarzes Top, ist dezent geschminkt und lächelt in die Kamera, während sie ihre Arme um die Schultern ihrer Freundinnen legt.

