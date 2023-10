Das ungeahnte Geheimnis hinter Lady Dianas Kult-Frisur

"Sie wollte nichts, was ihre Haare wie festgeklebt aussehen ließe, weil sie so jung und so schön war", verriet Sheree Ladove Funsch über König Charles' verstorbene Ehefrau. "Sie wollte nicht so aussehen wie ein Helmkopf."

Exotische Zutaten in Dianas Haarspray

Also entwickelte die Kosmetikchemikerin ein Produkt, dass Diana und ihr Friseur das "Helikopter-Haarspray" nannten und das nach einer Reihe von "Prüfungen" perfektioniert wurde. Ihre Suche nach der perfekten Zusammensetzung umfasste viele internationale Reisen, die Erkundung von Wäldern und exotischer Gebiete, um seltene Zutaten zu finden, die für ein von der Prinzessin anerkanntes Produkt geeignet sind, plauderte Sheree Ladove Funsch außerdem aus.