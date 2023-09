Böses Gerücht um Herzogin Meghans plötzlichen Gewichtsverlust

Nach längerer Zeit abseits des Rampenlichts hat Herzogin Meghan bei den Invictus Games in Düsseldorf ihr großes Comeback gefeiert. Jetzt sorgen wilde Spekulationen um Meghan auf Twitter (X) für Schlagzeilen, die wohl durch den jüngsten Auftritt von Sharon Osbourne befeuert wurden. Diese hat in einer britischen Show angegeben, mit dem Medikament Ozempic drastisch an Gewicht verloren zu haben. Jetzt fragen sich Twitter-User, ob auch Herzogin Meghan auf das per Spritze verabreichte Medikament setzt.

Sharon Osbournes kontroverse Abnehm-Methode

Ozempic mit dem Wirkstoff Semaglutid ist ein eigentlich ein Diabetes-Medikament. Weil es den Appetit zügelt, wird es immer häufiger auch als Diät-Mittel genutzt. Osbourne hatte diese Woche in der Talk-TV-Sendung "Piers Morgan Uncensored" darüber gesprochen, dass sie so ihr Gewicht reduziert hat.