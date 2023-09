Drastischer Wandel: Miley Cyrus trennt sich von blonden Haaren - und Fans rasten aus

Früher hatte Miley Cyrus bereits mit dünkleren Haaren experimentiert, seit Jahren blieb die Musikerin aber ihren blonden Haaren treu. Von ihrem charakteristischen Look hat sich Cyrus jetzt aber verabschiedet. Der ehemalige "Hannah Montana"-Star hat einen drastischen Haarfarbenwechsel vorgenommen und präsentiert seinen Look auf Instagram.

Miley Cyrus gatuliert Sabato De Sarno

Die 30-Jährige gratulierte Sabato De Sarno am Sonntag auf Instagram "zu seiner wunderschönen Debütshow als Kreativdirektor", nachdem der italienische Designer auf der Fashion Week in Mailand seine erste Kollektion für in seiner Rolle als neuer Gucci-Kreativdirektor gezeigt hatte. "Dein atemberaubendes Herz zeigte sich in jedem Stich. Ich liebe dich und bin so stolz. Jetzt gib mir alles", sagte sie über die Entwürfe des Modemachers.

Fans von Cyrus' neuem Look überrascht

Miley Cyrus veröffentlichte zudem drei Fotos, auf denen sie mit langen, brünetten Haaren zu sehen ist und in einem schwarzen Mantel sowie mit einer roten Tasche posiert. Eine große Überraschung für ihre Fans - denn bis vor Kurzem war Miley Cyrus noch blond.

Die neue Haarfarbe löste zum Teil heftige Reaktionen bei ihren Fans aus. Die einen sind begeistert. Andere wiederum finden es gar nicht toll. "Omg, du bist wieder vollständig braun. Endlich. Auf diesen Moment habe ich schon seit ca. 10 Jahren gewartet", schreibt etwa ein Fan. "Eine neu Ära" habe begonnen, meint ein anderer. "Du hättest uns vorher warnen sollen", schreibt ein anderer.