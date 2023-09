Charlène von Monaco rechnet ab: "Leute wollen, dass wir uns trennen"

Seit Jahren reißen die Gerüchte über eine angebliche Trennung von Fürstin Charlène und Fürst Albert II. von Monaco nicht ab. Albert bezog in diversen Medien immer wieder Stellung dazu und dementierte die Nachrichten.

Während ihrer Südafrika-Reise meldete sich jetzt auch Charlène gegenüber dem Nachrichtenportal "News24" zu Wort. Sie finde die Gerüchte "zermürbend und anstrengend" und verstehe nicht, woher sie kommen.

"Es kommt mir so vor, als ob bestimmte Medien oder Leute sehen wollen, dass wir uns trennen", so Charlène. Mit ihrer Ehe sei aber "alles in Ordnung".

Sie bekomme die negativen Schlagzeilen mit und habe das Gefühl, dass hier etwas konstruiert werde. "Wenn es tausend Fotos von mir auf einer Veranstaltung gibt, wählen sie eines aus, auf dem ich nach unten schaue oder nicht lächle, und dann sagen sie, ich sähe unbeholfen oder unglücklich aus“, kritisiert Charlène.