Anti-Stress-Pflaster bis Selbsthilfe-Gurus: Meghans intensive Wellness-Routine

"An den Tagen, an denen ich es mache, sind meine Wangenknochen und meine Kieferpartie viel geformter", behauptete Meghan damals.

Gesunde Ernährung

Auch eine gesunde Ernährung ist der 42-Jährigen sehr wichtig. Auf "The Tig" verriet sie einmal, dass sie morgens immer heißes Wasser und eine Zitronenscheibe zu sich nimmt, was angeblich bei der Verdauung helfen soll. Was den Rest ihrer Ernährung angeht, sagte Meghan einmal: "Es kommt auf die Ausgewogenheit an."

Als Meghan noch als Schauspielerin tätig war, erzählte sie 2016 gegenüber Better Health, dass sie Diäten vermeide und stattdessen auf sogenanntes "Lifestyle-Essen" setze. "Wenn ich filme, achte ich bewusst darauf, was ich esse. Ich versuche, mich unter der Woche vegan zu ernähren und bin dann etwas flexibler bei dem, was ich an den Wochenenden mache", sagte Meghan.

Kaffee in der Früh muss nicht unbedingt sein. Meghan offenbarte einmal ihre Vorliebe für grüne Smoothies und sagte, eine Mischung aus "Apfel, Grünkohl, Spinat, Zitrone und Ingwer" sei "ein viel besserer Boost als eine Tasse Espresso".

Akkupunktur und Meditation

Berichten zufolge sollen Meghan und Harry regelmäßig auf Akkupunktur setzen. Vor der Geburt von Prinz Archie soll Meghan ein Kräuter-Wellnesszentrum besucht haben, wo sie sich mithilfe von Akkupunktur auf die Geburt vorbereitete. Es heißt, sie habe sich an den berühmten Akkupunkteur Ross Barr gewandt, um die Nadelbehandlung durchzuführen. "Es fördert die Durchblutung der Gebärmutter. Sie plant, es bis zu ihrem Geburtstermin zu nutzen", erzählte damals ein Insider über Meghan. Die Sussexes sollen auch vor der Hochzeit in Barrs Londoner Klinik eingecheckt haben. Tatsächlich wird Barr im Danksagungsteil von Harrys Memoiren "Spare" erwähnt.

Der Herzog und die Herzogin von Sussex meditieren außerdem täglich. In ihrer Netflix-Dokumentation ist das Paar bei einer geführten Meditation zu sehen, während der Lehrer ihnen sagt, sie sollen ein- und ausatmen und mit den Handflächen nach oben auf einem Sofa sitzen. Nach der Session wischt sich Meghan die Tränen aus den Augen.

Selbsthilfe-Gurus

Zudem sollen die Sussexes auf Selbsthilfe-Guru Brené Brown vertrauen, die Mut zur Verletzlichkeit propagiert. 2020 wurde berichtet, Meghan sei einer dubiosen Heilerin hörig. Seit ihrer Jugend sei sie Anhängerin einer spirituellen Beraterin namens Marianne Williamson, der auch US-Talkerin Oprah Winfrey vertraut. Die Bestseller-Autorin ist davon überzeugt, dass jeder Mensch zuerst durch ein Tal von Tränen gehen muss, bevor ihn Gott retten und er seinen inneren Frieden finden kann. Williamson, die in Verbindung zur Sekte Scientology stehen soll, behauptet des Weiteren, dass Depressionen eine "spirituelle Krankheit" und Antidepressiva "Betrug" seien.