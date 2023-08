Wie Ashley Olsen ihre Schwangerschaft geheim hielt – sogar vor Freunden

Ashley Olsen hütet ihr Privatleben

Wie das Promiportal Page Six unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen schrieb, haben sich Olsen und Eisner am 28. Dezember 2022 in einer privaten Zeremonie mit etwa 50 Gästen das Jawort gegeben. Die Feier habe in Bel-Air (Los Angeles) stattgefunden.

Das Paar ist seit 2017 zusammen und sehr auf sein Privatleben bedacht. Eisner ist als Künstler tätig.