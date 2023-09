Sharon Osbourne bereut Abnehmspritzen: "Bin zu dünn, es muss aufhören"

Sharon Osbourne bereut ihren radikalen Gewichtsverlust. Die Ehefrau von Ozzy Osbourne hat mit der Abnehmspritze Ozempic eigenen Angaben zufolge zuletzt 30 Pfund abgenommen (über 13 Kilo) und empfindet sich inzwischen als "zu dünn".

Sharon Osbourne: "Wollte eigentlich nicht so dünn werden"

Ozempic mit dem Wirkstoff Semaglutid ist ein eigentlich ein Diabetes-Medikament. Weil es den Appetit zügelt, wird es immer häufiger auch als Diät-Mittel genutzt.

In der Talk-TV-Sendung "Piers Morgan Uncensored" sprach die ehemalige "Talk"-Co-Moderatorin jetzt über ihre Erfahrungen mit dem umstrittenen Medikament.

