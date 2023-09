Vertrauter enthüllt: So steht es wirklich um die Ehe von Prinz William und Kate

Streitigkeiten mit Prinz Harry und Herzogin Meghan sowie deren Enthüllungen über das Königshaus und der Tod von Queen Elizabeth II. gingen nicht spurlos an ihnen vorbei. Prinz William und Prinzessin Catherine sahen sich in den vergangenen Monaten mit so manch schwieriger Situation konfrontiert. Zudem hat das einstige Herzogpaar von Cambridge seit Elizabeths Tod neue Titel und Verantwortungen übernommen. Es war nicht einfach, da sie weiterhin um die Königin trauern und sich mit ihren anhaltenden Problemen mit Williams jüngerem Bruder Harry und Meghan auseinandersetzen, behauptet jetzt ein Freund des Paares gegenüber Us Weekly. Trotz all der Herausforderungen in der jüngsten Vergangenheit sei die Verbindung zwischen William und Kate derzeit stärker als jemals zuvor.

Insider: William und Kate schätzen, was sie haben

Diejenigen, die dem Paar am nächsten stehen, würden wissen, dass sie eine Krise durchgemacht haben, erzählt ein Palast-Insider. "Sie sind die Ersten, die zugeben, dass es ein hartes Jahr war, aber alle sind sich einig, dass William und Kate großartige Arbeit geleistet haben und trotz dieser Widrigkeiten stark geblieben sind", heißt es.

