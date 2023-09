Geheimes Treffen des Königs mit Madeleine – es wurde Chris O'Neills Zukunft besprochen

Der in den USA und London aufgewachsene Geschäftsmann ist in den nordischen Ländern nicht besonders beliebt. "Ich kann mir nur schwer vorstellen, wie Chris sich an Schweden und Stockholm gewöhnen wird", kommentierte Johan T. Lindwall die Lage. Auch mit der Aufmerksamkeit, die er erregt, wenn er in der Öffentlichkeit unterwegs ist, soll O'Neill nicht klarkommen und sich schon öfter darüber beschwert haben. In Florida falle es ihm und Madeleine leichter, ein anonymeres Leben zu führen.

Für Madeleines Mann habe Anonymität höchste Priorität. Im Falle eines Umzugs nach Schweden würde er darauf aber weitgehend verzichten müssen. Der Palast hat sich zu dem angeblichen Heimlich-Treffen des Ehepaares mit dem König bisher aber nicht geäußert.