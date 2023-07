Madeleine & Ehemann: Eisige Mienen an Victorias Geburtstag

Im Rampenlicht scheint sich der britisch-amerikanische Gesch√§ftsmann aber generell nicht wohlzuf√ľhlen.

Es war nicht das erste Mal, dass O'Neill mit seinem m√ľrrischen Gesichtsausdruck auffiel. Madeleine hatte sich zuletzt beim schwedischen Nationalfeiertag am 6. Juni an der Seite ihres Mannes gezeigt, nachdem das Ehepaar zusammen mit seinen Kindern anl√§sslich des Feiertags von Florida nach Schweden gereist war - und auch da wirkte O'Neill so, als w√§re er den Feierlichkeiten lieber ferngeblieben.

F√ľr seinen Auftritt am Victoriatag erntete Madeleines Mann auch auf Instagram Kritik. So wurde ihm vorgeworfen, er habe beim Familienportr√§t an der falschen Stelle gestanden - n√§mlich nicht wie die anderen m√§nnlichen Mitglieder rechts neben seiner Frau. "Chris steht an der falschen Stelle. Das ist peinlich. Warum muss er immer gegen den Strom schwimmen und gegen die Traditionen und 'Regeln' des K√∂nigshauses versto√üen?", √§rgerte sich etwa ein User.