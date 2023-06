Prinzessin Madeleine: Umzug von den USA nach Schweden auf Eis gelegt

Zuvor hatte Aftonbladet brichtet, dass sich die Familie in einer Wohnung im königlichen Hofstall im Stadtteil Östermalm niederlassen werde. Zwei ihrer Kinder, Prinzessin Leonore und Prinz Nicolas, sollen dann auf eine Stockholmer Schule gehen, die jüngste Tochter Prinzessin Adrienne in einen Kindergarten. Die Eltern wollen den drei Kindern ermöglichen, in Schweden aufzuwachsen, so der Hintergrund des Umzugs. Nun soll der royale Nachwuchs im Herbst doch weiterhin in den USA die Schulbank drücken.