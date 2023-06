Hof schweigt eisern: Wo steckt Prinzessin Madeleine?

Prinzessin Madeleine und ihre Familie werden im August von Miami zur√ľck nach Stockholm ziehen - womit das Medieninteresse an ihrer Person in ihrer Heimat steigt. Es macht aber den Eindruck, als w√ľrde dies der Prinzessin so gar nicht recht sein. Wo sich die Tochter von K√∂nig Carl XVI. Gustaf von Schweden und K√∂nigin Silvia derzeit aufh√§lt, ist nicht bekannt. Der Palast scheut davor zur√ľck, Madeleines Aufenthaltsort bekannt zu geben.

Hadert Chris O'Neill mit Comeback?

Beim schwedischen Nationalfeiertag am 6. Juni hatte sich Madeleine an der Seite ihres Mannes Chris O'Neill gezeigt, nachdem das Ehepaar zusammen mit seinen Kindern anlässlich des Feiertags von Florida nach Schweden gereist war.