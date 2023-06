Heimliche Hochzeit bei Schlagerstar Helene Fischer?

Schlagerk√∂nigin Helene Fischer (38) h√§lt ihr Privatleben bewusst aus der √Ėffentlichkeit heraus. "Mein Privatleben ist mein einziger R√ľckzugsort, mein einziger Schutz", sagte sie einmal in einem Interview mit der "Zeit".

So verwundert es auch nicht, dass sie ihre angebliche Hochzeit mit dem Luftakrobaten Thomas Seitel (37) relativ lange geheim halten konnte. Laut der Bildzeitung sollen die beiden schon vor 18 Monaten vor den Traualtar getreten sein, genauer gesagt, am 11. Dezember 2021, eine Woche vor der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Nala.

‚ě§ Lesen Sie hier mehr: Schlagerstar Helene Fischer offen und ehrlich: Sie war kurz vor einem Burnout

Best√§tigt haben das die beiden allerdings bisher noch nicht - und das k√∂nnte wohl auch so bleiben, da Fischer eben kaum √ľber Privates in der √Ėffentlichkeit spricht.

‚ě§ Lesen Sie hier mehr: Helene Fischer verr√§t ihren ungew√∂hnlichen Trick, in √Ėffentlichkeit unerkannt zu bleiben

Umso offener war sie √ľber ihren Song "Hand in Hand", den sie f√ľr Seitel geschrieben hat. Im Video zu ihrem neuen Album erz√§hlte sie davon: "√úber meine innerliche Verzweiflung bis hin zu dem Wissen: Das ist genau richtig so und es ist anscheinend vom Schicksal so vorbestimmt gewesen".