Madeleines Mann macht sich bei Ausflug mit Königsfamilie unsympathisch

Carl Gustaf und sein Sohn Philip sollen zudem mit angepackt haben und auch die Sicherheitspolizei der königlichen Familie habe sich an der Rettungsaktion beteiligt, die durch den Wind zusätzlich erschwert wurde. Letztere "fuhr ihr eigenes Boot. Der König fuhr zuerst ein, dann kam die Sicherheitspolizei dahinter. Während des Schauspiels legten sie an der gleichen Stelle an, aber gegenüber. Sie fingen an, herumzurennen, und es herrschte ein reges Treiben".

Lediglich Chris O'Neill schien das alles egal zu sein. "Er stand meistens nur im Weg", amüsiert sich ein Insider über die vermeintliche Tatenlosigkeit von Madeleines Ehemann. "Chris stand mit den Händen in den Taschen da und tat nichts."