Insider: Prinz Harry in L.A. "hilflos", hofft auf Kompromiss mit Meghan

Prinz Harry im Zwiespalt

Das würde auch Auswirkungen auf seine Ehe mit Meghan haben, will einer der Insider außerdem wissen. Zwar sei nicht die Rede davon, ihre beruflichen Verpflichtungen in den USA an den Nagel zu hängen, dennoch soll sich Harry wünschen, "sie könnten einen Kompromiss finden und öfter nach Großbritannien zurückkehren", behauptet eine Quelle gegenüber dem Magazin Heat.

"Er weiß, dass er hinter Meghan stehen und sie in ihrem neuen Leben unterstützen muss, aber er vermisst sein Zuhause und hofft immer auf Anrufe von seinem Vater und seinem Bruder, die nie kommen", heißt es über Harry, der selbst seine aktuelle Lebenssituation nicht öffentlich kommentiert.