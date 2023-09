Charles' geschwollene Finger: Was die Hände des Königs verraten

Was es auch ist, das Charles’ Finger anschwellen lässt: Seine Untertanen nehmen sie mit Humor. Ein Fleischhauer präsentierte in seiner Auslage unlängst rohe Würste und ging damit im Netz viral. Ihr Name: "King Charles Sausage Fingers".

Die britische Boulevard-Zeitung Daily Mail berichtete im Vorfeld von Charles' Krönung im Mai gar von einem potenziellen, recht speziellen Problem. "Seine Finger können ziemlich stark anschwellen, besonders wenn er reist oder zu viel tut", zitierte das Blatt einen namentlich nicht genannten Palast-Insider. "Niemand will Probleme, wenn der Erzbischof von Canterbury den Krönungsring an Charles' rechtem Ringfinger anbringen muss." Erzbischof Welby könnte für den Fall der Fälle etwas Butter parat halten, so die Daily Mail damals, wohl nicht ganz erst gemeint.