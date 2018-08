Entzündliches Rheuma: Wie sich die Therapien verbessert haben

„Schockdiagnose“, „unheilbar krank“: So titelten manche Medien Berichte über den britischen Thronfolger Prinz Charles, wonach dieser an „Rheumatoider Arthritis“ erkrankt sein soll. Abgesehen davon, dass es dafür keine offizielle Bestätigung gibt: All jene Menschen, die nachweislich an dieser chronischen Gelenksentzündung erkrankt sind, sollen nicht verunsichert sein, betonen jetzt Rheumatologen: „Die Therapie der rheumatoiden Arthritis ist eine Erfolgsgeschichte der Medizin“, sagen die Spezialisten Josef Smolen (AKH Wien / MedUni Wien) und Ludwig Erlacher (Kaiser-Franz-Josef-Spital, Wien).

Was ist rheumatoide Arthritis genau?

Eine chronisch-entzündliche Gelenkserkrankung. Unbehandelt führt sie zu einer Versteifung, Verformung und letztlich Zerstörung der Gelenke. Die genauen Ursachen sind unbekannt. Vermutet wird ein Zusammenspiel von vererbten Komponenten und äußeren Faktoren wie etwa Infektionen oder auch Nikotinkonsum. Diese führen dazu, dass das Immunsystem körpereigenes Gewebe bekämpft. Das führt schließlich zur Schädigung von Gelenken und manchmal auch von Organen.