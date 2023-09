Unglamourös: Hätten Sie Meg Ryan ungeschminkt erkannt?

Mit Filmen wie "Harry und Sally", "E-m@il für Dich" oder etwa "Schlaflos in Seattle" gelang Meg Ryan in den 1990er-Jahren der große Schauspieldurchbruch. Eine Zeit lang war sie laufend in romantischen Filmen auf der Kinoleinwand zu sehen. Dann wurde es ruhiger um die Schauspielerin und es zog sie eher hinter die Kamera. In der Öffentlichkeit lässt sich das einstige Liebkind Hollywoods seit Jahren nur noch selten blicken. Jetzt wurde Ryan beim nächtlichen Strawanzen in New York gesichtet.

Meg Ryan ungeschminkt in New York

Paparazzi knipsten Meg Ryan, als sie ihren Mittwochabend mit einer Freundin in New York City verbrachte. Die 61-jährige Schauspielerin war in Soho unterwegs.