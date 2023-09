William und Kate getrennt: Sie blüht auf - er geht unter

Nachdem kürzlich auch schon Prinz Harry und Herzogin Meghan für eine Weile ohne einander auskommen mussten, weil er ohne sie beruflich nach Asien gereist war, verbringen derzeit auch Prinz William und Prinzessin Kate einige Tage getrennt. Der britische Thronfolger absolviert seinen ersten Besuch in New York seit fast einem Jahrzehnt. Catherine ist mit den drei gemeinsamen Kindern in Großbritannien geblieben - wo sie diese Woche bereits zwei Solo-Auftritte absolviert hat.

Solo unterwegs: Kate scheint ihren Mann nicht zu vermissen

Am Dienstag besuchte sie in East London die Wohltätigkeitsorganisation "Streets of Growth" für Jugendhilfe, um zu erfahren, wie sie das Leben junger Menschen verändert, die von Gewalt und Kriminalität bedroht sind.