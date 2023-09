Style-Duell: Meghan vs. Kate - wer trägt den schickeren Herbst-Look?

Bei den Invictus Games, die von 9. bis 16. September in Düsseldorf stattgefunden haben, führte Herzogin Meghan eine Reihe ausgesprochen stylischer (und zum Teil kostspieliger) Outfits aus. Eines davon wurde von Modekritikern als gelungenes Herbst-Outfit gefeiert: Am 14. September präsentierte sich Harrys Ehefrau in einer stilvollen Kombination aus Bronze und Beige - und auch Prinzessin Catherine hüllte sich bei ihrem jüngsten Auftritt in ein herbstliches Outfit.

➤ Lesen Sie hier mehr: Meghans teure Mode-Show: Outfits im Wert einer Viertelmillion an nur einem Tag

Meghans Herbst-Look bei den Invictus Games

Als Herzogin Meghan und Prinz Harry am Rande der 6. Invictus Games in der Merkur-Spiel-Arena an einem Treffen mit NATO-Vertretern teilnahmen, präsentierte sich Meghan in einer bronzefarbenen Bluse von L' Agence für etwa 600 Euro.

➤ Lesen Sie hier mehr: Charlène und Albert setzten nach angeblicher Trennung ein Zeichen