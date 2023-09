Meghans teure Mode-Show: Outfits im Wert einer Viertelmillion an nur einem Tag

Kettenohrringe von Bottega Veneta im Wert von 400 Pfund und ein Diamantanhänger in Form eines Löwe-Sternzeichens im Wert von 1.000 Pfund von Brilliant Earth fungierten als zusätzliche Accessoires. Außerdem trug Meghan eine Cartier-Uhr, die einst Lady Diana gehört und laut Daily Mail 17.800 Pfund wert sein soll. An einem ihrer Finger wurde ein Ring von Lorriane gesichtet, der 62.000 Pfund gekostet habe und ein weiterer Ring aus dem Jahr 1972 des New Yorker Schmuck-Unternehmens Shiffon and Co. im Wert von 2.800 Dollar. Dem ohnehin schon teuren Look fügte Meghan ihr geliebtes Cartier-Armband im Wert von 5.000 Pfund hinzu.