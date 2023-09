Ups: Harry blamiert Ehfrau Meghan bei Invictus-Games-Abschlussrede

Meghan war die Aufmerksamkeit am Samstagabend dennoch gewiss, auch wenn sie selbst keine Ansprache hielt. Meghan, gekleidet in ein leuchtend grünes Kleid, konnte im Zuge der Zeremonie ihren Stolz nicht verbergen und strahlte das Team USA an, als dieses seinen Platz bei der Abschlusszeremonie der Invictus Games einnahm. Und auch sonst stach Meghan in ihrem Outfit und ihrer fröhlichen Art ins Auge, als sie neben ihrem Mann im Publikum saß.