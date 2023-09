Outfits immer provokanter: Kanye West macht Frau Bianca Censori zum Sexobjekt

Kanye West teilt Foto von Bianca Censoris jüngstem Look

West scheint Gefallen daran zu finden, Censori zum Sexobjekt zu stilisieren. Sichtlich stolz teilte er jetzt ein jedenfalls ein Foto vom jüngsten Look seiner Frau mit den britischen Medien. Auf dem Bild ist Censori bei einer Outfit-Anprobe in Mailand in einem freizügigen Ensemble zu sehen – vor ihrem gemeinsamen Auftritt bei der London Fashion Week (zu sehen hier).

Im Gespräch mit Daily Mail verriet ein enger Freund des Paares, dass Kanye "eine tolle Zeit hatte", als er Bilder von Bianca schoss.

Das Outfit der 28-Jährigen lässt wenig der Fantasie übrig: Censori trägt einen weißen, gehäkelten Body, der tiefe Einblicke gewährt. Man bekommt die nackte Flanke von Wests Frau zu sehen. Ihr Busen wirkt wie kurz vor der Entblößung. Censoris Gesicht hingegen ist verdeckt - mit einer extravaganten Perücke.

Bianca Censori arbeitet seit November 2020 als Architektin in Wests Firma "Yeezy", Anfang 2023 sollen die beiden heimlich geheiratet haben. Laut TMZ hat West Censori in einer privaten Zeremonie die ewige Liebe geschworen – zwei Jahre nach der Trennung und zwei Monate nach der offiziellen Scheidung von Kim Kardashian. Ob die beiden wirklich verheiratet sind, wurde bisher aber nicht offiziell bestätigt.