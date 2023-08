Frauen nur Accessoire: Wie Kanye West seine Partnerinnen nach seinem Geschmack formt

Als Kim Kardashian und Kanye West noch ein Paar waren, sorgten die beiden immer wieder mit diversen Partnerlooks für Schlagzeilen. Unter seinen Fans ist West für seinen guten und exklusiven Klamottengeschmack bekannt - ist der US-Rapper schließlich auch selbst als Mode-Designer tätig.

Dem Musiker dürfte der gemeinsam abgestimmte Look sowie die Garderobe seiner Noch-Frau sogar so wichtig gewesen sein, dass er jahrelang dabei half, diese einzukleiden. Damit bei Kardashians Outfits auch alles perfekt ist, soll West der Mutter seiner Kinder auch Stylisten zur Seite gestellt haben. Doch auch die Frauen, die nach seiner Scheidung von Kardashian ins Leben des Musikers traten, passten sich in Windeseile seinem Geschmack an. Beziehungs-Experten gehen mittlerweile davon aus, West würde seine Partnerinnen kontrollieren, um sie nach ihrem Geschmack zu formen.

Wie sich Wests Frauen seinem Stil anpassen

Fans ist schon lange aufgefallen: Fast jede Dame, mit dem Kanye im Laufe der Jahre in Verbindung stand, hat einen großen Stilwandel durchgemacht, nachdem sie angefangen hat, mit dem Rapper auszugehen – darunter Kim Kardashian, Julia Fox und zuletzt seine aktuelle Ehefrau Bianca Censori.

In der Reality-Show "Keeping Up with the Kardashians" wurde einmal thematisiert, dass Kardashian ihren Kleiderschrank wegen Kanye aussortierte und sich für ihn kleidungstechnisch einer Komplettüberholung unterzog.