Britney Spears teilt bizarres Pole-Dance-Video: Verschreckt sie damit wieder ihre Söhne?

"Ich habe diese Stange vor zwei Tagen bekommen und letzte Nacht war ich zum ersten Mal darauf", schreibt Sängerin Britney Spears unter ein neues Video von sich auf Instagram. Sie ist in einen knappen Bikini mit Leoparden-Muster gekleidet, trägt dazu passende Handschuhe, kniehohe schwarze Stiefel und vollführt hektische Bewegungen an einer pinken Pole-Dance-Stange.

Britney Spears zeigt ihre Pole-Dance-Skills

Lasziv rekelt sich Spears an der Stange. Ihre Tanzmoves wirken dabei aber zuweilen etwas unkoordiniert.

➤ Lesen Sie hier mehr: Sorge um Herzogin: Detail an Meghans Handgelenk wirft Fragen auf

Der Clip wird musikalisch untermalt mit dem Nine Inch Nail-Song "Closer". Der von Trent Reznor geschriebene und auf dem Album "The Downward Spiral" von 1994 enthaltene Titel wurde von Fans in der Vergangenheit als ein Song über Selbst-Hass und sexueller Besessenheit beschrieben.