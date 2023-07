Britney Spears: Jetzt verliert sie ihre Söhne ganz

Dem Portal wurde gesagt, dass Sean Preston und Jayden James am Dienstag zusammen mit ihrem Vater, ihrer Stiefmutter Victoria Prince und ihren Halbgeschwistern ihren Heimatstaat Kalifornien verlassen werden, ohne sich von ihrer Mutter zu verabschieden.

Federline und Prince sollen planen, eine Wohnung im Bundesstaat Aloha zu mieten, während sie nach einem dauerhaften Zuhause suchen, berichtet indes TMZ.

Seit über einem Jahr kein Kontakt

Britney Spears soll ihre beiden Kinder seit weit über einem Jahr nicht mehr getroffen haben, nachdem ihr Verhalten in den sozialen Medien öffentlich Thema geworden war.

"Am Ende des Sommers [2022] wurden die Spannungen so schlimm, dass die Jungs nicht einmal auf ihre SMS reagierten. Und sie war wütend", behauptete TMZ-Produzentin Katie Hayes in der Dokumentation "TMZ Investigates: Britney Spears: The Price of Freedom".