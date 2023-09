Ungewohnter Anblick: Fürstin Charlène zeigt sich ungeschminkt

Auf der offiziellen Instagram-Seite des monegassischen Palastes heißt es über das Event: "Im Rahmen ihres Besuchs in Südafrika nahm Ihre Königliche Hoheit Fürstin Charlène gestern in Sun City an einem Schwimmkurs 'Learn to swim' teil, der für 100 Kinder aus Schulen in der Region organisiert wurde.

Charlène: Ungeschminkt bei Schwimmkurs für Kinder

Die Workshops wurden von den Teams der Foundation Princess Charlène de Monaco in Südafrika in Partnerschaft mit der Organisation Livesaving South Africa geleitet. Charlène präsentierte sich dem Anlass entsprechend im Sport-Trikot. Zudem verzichtete die Zweifach-Mama ganz auf Schminke und zeigte sich - ganz ungewohnt - ohne Make-up.

Auf einem auf Instagram veröffentlichten Foto lächelt die Fürstin ganz natürlich und entspannt in die Kamera. Es ist ihr deutlich anzusehen, dass sie den Termin genossen hat.

Um Charlène ungeschminkt zu sehen, müssen Sie sich etwas durchklicken: