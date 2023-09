"Großer Schritt": Fürstin Charlène verrät familiäre Veränderung nach Sommerferien

"Es ist ein großer Schritt für sie, und das scheint mir gut zu sein", führte die Fürstin weiter aus. "Wie alle Schüler an ihrem ersten Schultag hatten sie große Erwartungen an ihre neuen Klassenkameraden, ihre Lehrer und an das, was sie anziehen würden."

Albert dementiert Trennungsgerüchte

Fürst Albert II. hatte erst kürzlich kursierende Trennungsgerüchte dementiert und im Interview mit der italienischen Tageszeitung Corriere della Sera klargestellt: "Charléne ist immer an meiner Seite."

"Ich verstehe all die Gerüchte über sie, wonach sie wonaders lebe, nicht. Sie verletzen mich", so der Fürst.