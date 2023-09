Lippenleserin verrät, was Kate & William bei Gedenkmesse für Queen besprachen

Thronfolger Prinz William und seine Frau Prinzessin Kate besuchten am ersten Todestag von Queen Elizabeth II. am Freitag eine Kirche in Wales, wo Kate einen Blumenstrauß an einem im Altarraum aufgestellten Bild der Queen niederlegte.

Die professionelle Lippenleserin Jacqui Press will für die britische Zeitung Daily Mail entschlüsselt haben, was das Thronfolger-Paar dabei besprach. Während sich William und Kate in ein Gästebuch eintrugen, habe ein Mitarbeiter die schöne Schrift im Buch kommentiert. Kate habe laut Press zugestimmt und entgegnet: "Es ist wunderbar zu sehen, worüber sie damals nachgedacht haben." William habe schließlich auf einen Eintrag gedeutet und gesagt: "Einige großartige Erinnerungen an die Königin."