Expertin: Harrys Körpersprache in Düsseldorf deutet auf große Veränderung hin

Mit einer großen Show hat Prinz Harry am Samstagabend die von ihm gegründeten Invictus Games in Düsseldorf eröffnet. Die Wettkämpfe für kriegsversehrte Sportlerinnen und Sportler finden erstmals in Deutschland statt. "Guten Abend zusammen und herzlich willkommen", sagte der 38-Jährige auf Deutsch und fügte hinzu: "Ich bin ein Düsseldorfer." Rund 20.000 Zuschauende in der Merkur Spiel-Arena feierten ihn begeistert.