Körpersprache: Harry von Meghan bei Invictus Games genervt?

Herzogin Meghan hat ihre erste Reise nach Europa unternommen, seit sie im September 2022 an der Beerdigung der verstorbenen Königin teilnahm. Nachdem die "Invictus Games" zunächst im Beisein von Prinz Harry eröffnet worden waren, ist seine Frau am Dienstag von Kalifornien aus nachgereist. Am Dienstagabend ist die Herzogin von Sussex zusammen mit ihrem Mann an einem "Friends & Family"-Abendtermin der Spiele erschienen.

Meghan am Flughafen angespannt

Für den Empfang hatte sich Mutter von zwei Kindern in einem schwarzen, plissierten Hemdblusenkleid von Banana Republic Factory gepaart mit passenden High Heels stilvoll präsentiert. Sie ergänzte ihr Outfit mit einem perlenbesetzten Freundschaftsarmband an ihrem Handgelenk mit der Aufschrift "I am Invictus", dem Motto des internationalen Sportereignisses.

➤ Lesen Sie hier mehr: Lippenleserin verrät, was Kate & William bei Gedenkmesse für Queen besprachen

Die 42-Jährige strahlte, als sie zusammen mit ihrem Mann die Bühne betrat, um eine Rede zu halten, in der sie sich dafür entschuldigte, dass sie die Eröffnungszeremonie verpasst hatte.

➤ Lesen Sie hier mehr: Unangenehm: Mike Tindall plauderte privates Detail von Prinzessin Kate aus

Ausschnitte aus der Rede sehen Sie hier: