Unangenehm: Mike Tindall plauderte privates Detail von Prinzessin Kate aus

Das gehe sogar so weit, dass ihr Mann sage: "Du bist verrückt und es ist dunkel und es regnet", sagte Kate im Podcast "The Good, The Bad, And The Rugby". Kate hatte sich gemeinsam mit William sowie dessen Tante, Prinzessin Anne (73), anlässlich der Rugby-Weltmeisterschaft, die derzeit in Frankreich stattfindet, interviewen lassen.